Жители Якутска перевели 27 миллионов рублей на помощь военным

Фото: мэрия Якутска

Якутский благотворительный фонд «Победа» получил более 27 миллионов рублей. Фонд был создан в Якутске в октябре, помощи мобилизованным и их семьям, а также покупки снаряжения. С момента создания жители перевели на счета фонда почти три десятка миллионов рублей, из которых около 21 миллиона прислали бюджетники из Окружной администрации и муниципальных предприятий.

«Порядка 5 миллионов рублей перевели общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и индивидуальные предприниматели, которые работают на территории города Якутска. Более 211 тысяч рублей добровольно пожертвовали различные предприятия города Якутска. Отрадно, что не равнодушными остаются жители города Якутска. Так, горожане добровольно перевели порядка 900 тысяч рублей», – подсчитали в мэрии.

Отметим, что сейчас фонд потратил уже более 24 миллионов рублей. Согласно уставу организации, деньги уходят на приобретение и доставку экипировки, техники, медицины для солдат, их реабилитацию, а также на матпомощь семьям.

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