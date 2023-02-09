В Якутии на владельца «самолетов-близнецов» завели дело о подделке бортовых номеров

Фото: Восточное МСУТ СК России

В Якутии завели уголовное дело против владельца самолетов Ан-2 с одинаковыми идентификационными номерами. Напомним, в конце января следователи обнаружили упавший самолет Ан-2 в Оймяконском районе – обломки лежали рядом с аэродромом села Томтор, а на самом аэродроме стоял точно такой же самолет, только в немного другом цвете.

Следствие предположило, что потерпевший крушение самолет разбился еще летом, и чтобы скрыть ЧП, владелец пригнал в Томтор еще один «кукурузник», пробил ему те же самые бортовые номера, и сделал вид, что самолет благополучно сел. Обломки предыдущего Ан-2 хозяин кое-как прикрыл тентом.

В транспортной прокуратуре сегодня сообщили, что провели проверку инцидента. Ведомство направило материалы в Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте, а там, в свою очередь, завели дело по статье о подделке идентификационного номера.

Преступление не из разряда серьезных – максимум, что может грозить владельцу это лишение свободы на два года. Однако следствие также ранее завело уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации самолета и оценило ущерб арендованному Ан-2 в 3,9 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правоохранители Якутии показали обломки «самолета-близнеца» из Оймяконского района (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.