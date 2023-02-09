В Якутии половину села переселили в новые многоквартирные дома

Фото: правительство Якутии

В Якутии сразу половину села переселили в новые квартиры. В селе Дайа-Амга Таттинского улуса в декабре были построены два дома, на 16 и 17 квартир. Всего в селе проживает чуть больше двухсот человек, поэтому новые дома вместили в себя сразу половину населения.

Жителей разместили в рамках программы переселения из аварийного жилья. Впрочем, свои участки сельчане не бросили – их они теперь используют под сельское хозяйство и уже планируют увеличить в этом году объемы посадок.

«Выступающие отметили важность строительства Ленского моста, подняли вопросы обеспечения села дизельным генератором, проведения капитального ремонта в культурно-спортивном комплексе, улучшения качества Интернет-связи и др. Население оценило на «хорошо» работу органов исполнительной власти республики», – добавили в правительстве.

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