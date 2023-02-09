Глава Якутии поддержал открытие школы программирования

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев поддержал открытие в Якутске «Школы 21». Это образовательный проект Сбера, центр подготовки кадров для цифровой экономики, на базе которого будут готовить якутских IT-специалистов.

«Успехи ИТ-отрасли Якутии очевидны. Мы видим большое желание якутян обучаться цифровым технологиям, рост инновационных стартапов в регионе. Поэтому вопросы подготовки кадров выходят у нас на первый план», – заявил Николаев.

Глава Якутии встретился с с директором «Школы 21» Александром Федяковым. Федяков на встрече отметил, что его учреждение имеет уникальную методику подготовки кадров, современных специалистов для цифровой экономики.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.