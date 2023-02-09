В якутском ночном клубе разбили голову посетителю

Фото: МВД Якутии

В Якутске неизвестные разбили голову посетителю ночного клуба «Ремикс», пишет Sakhaday. Сообщается, что пострадавшего зовут Александр, ему 36 лет. Сама драка случилась еще 28 января.

Родные Александра утверждают, что врачи чудом спасли ему жизнь, однако из-за травмы он не помнит нападавших. Сейчас родственники ищут свидетелей драки.

«Ему разбили голову в промежутке 2-3 часов ночи, при каких обстоятельствах это произошло неизвестно. Брат отдыхал в ту ночь с друзьями, по их словам, на брата напали в коридоре, пока друзья были на танцполе. Вероятнее всего скорую вызвала охрана», – рассказали родные.

Полиция уже занимается происшествием. В клубе «Ремикс» рассказали, что передали правоохранителям записи с камер.

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