Якутян начали обучать редкой профессии летчика-наблюдателя

Фото: правительство Якутии

В Якутии начали обучать летчиков-наблюдателей, которые будут участвовать в тушении лесных пожаров. Это редкая профессия – по всей России насчитывается всего 350 таких специалистов, а в Якутии их меньше трех десятков.

Как рассказали в якутском оперштабе, сейчас обучение проходят 9 человек. Они учатся не с нуля – будущих наблюдателей набрали из числа десантников и парашютистов, участвующих в тушении пожаров, так что опыт у них уже имеется. Весной они освоят новую профессию.

«В Якутии всего 28 летчиков-наблюдателей. С вновь обученными сотрудниками их число возрастет до 37. Обучение проходит в единственном в России Авиационном учебном центре ФБУ «Авиалесоохрана» в подмосковном Пушкино», – добавили в оперштабе.

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