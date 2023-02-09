В Якутске возле нового спорткомплекса поставят автобусную остановку

Фото: ЯСИА

У нового физкультурно-оздоровительного комплекса нет остановки общественного транспорта и пешеходного перехода, пожаловался житель Якутска в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», передает ЦУР Якутии.

«Остановка есть только в сторону Мархи. В сторону города остановки нет. Нет и пешеходного перехода», — написал житель.

В департаменте градостроительства и транспортной инфраструктуры мэрии ответили, что остановка, действительно, там необходима.

«Заключен контракт по капитальному ремонту улицы Можайского, работы начнутся весной. По проекту новая остановка „Отдел полиции №3“ предусмотрена с обеих сторон, между ними будет пешеходный переход», — ответили в департаменте.

Временная остановка будет установлена в марте, а постоянная — в конце октября.

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