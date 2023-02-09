В поселке Таймылыр впервые откроется пекарня

В этом году в отдаленном поселке Якутии впервые откроется пекарня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр Якутии Андрей Тарасенко поручил доставить в посёлок Таймылыр Булунского района оборудование для открытия пекарни. Это будет первое предприятие по хлебопечению в населенном пункте, сообщает пресс-служба правительства региона.

Такое распоряжение председатель кабинета министров Якутии дал по итогам отчёта перед местными жителями. Печи и другое необходимое оборудование «Якутоптторг» сможет доставить уже весной.

– Жители Таймылыра ставили много вопросов, один из которых касался завоза продовольствия, в том числе качества муки. Всё это завозит «Якутоптторг» и предприятие готово принять предложения и заявки от жителей на тот или иной вид муки, её марку, – сказал Андрей Тарасенко.

В этом году по распоряжению главы республики Айсена Николаева в Булунском районе откроется торгово-логистический центр. Благодаря этому ассортимент социально значимых продовольственных товаров будет расширен, добавил премьер.

Фото: пресс-служба правительства Якутии

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