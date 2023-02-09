В Якутске в ТРК «Туймаада» произошло задымление

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

В Якутске днем 9 февраля в ТРК «Туймаада» произошло задымление. По словам очевидцев, оно началось с универсама «Удачная покупка», расположенного на первом этаже здания.

На место происшествия выехал пожарный расчет. На момент его прибытия в здании наблюдалось сильное задымление, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На данный момент проводится эвакуация посетителей и персонала, выпуск дыма. По предварительным данным, огнем повреждены продукты на площади 1 кв.м.

Информация уточняется.

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