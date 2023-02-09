В Якутске продолжится отлов лошадей и коров, свободно гуляющих по городу

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В 2023 году бригада по отлову безнадзорных лошадей и коров вновь будет патрулировать улицы столицы Якутии

«КП – Якутия» уже писала о том, что в Якутске давно существует проблема беспризорно бродящих по улицам лошадей и иногда коров. У всех из них есть владельцы, но несмотря на правила содержания животных, они отпускают свой скот свободно пастись. В этом году копытных гуляк вновь будут отлавливать и отгонять в пункт передержки в Хатассах, который открылся в прошлом году.

В конце января мэрия Якутска объявила на сайте Госзакупок конкурс на оказание услуг по недопуску несанкционированного выпаса сельскохозяйственных животных в жилых кварталах города. Максимальная сумма контракта – 1,5 миллиона рублей. Срок контракта – в течении 150 дней с момента заключения.

Победителю конкурса необходимо организовать отлов, отгон и содержание обитателей пункта передержки, где кроме учета и маркирования, требуется проводить лечебно-профилактические мероприятия. В бригаде по отлову лошадей, коров и оленей должно быть как минимум три пастуха, оснащенных единой формой, одна рабочая лошадь и автомобиль для транспортировки раненных животных.

На этой неделе завершился прием заявок от кандидатов. На конкурс заявился лишь один участник, ИП Радомир Софронов. Он уже занимался отловом скота в прошлом году. Как животных уводят из центра Якутска, можно увидеть по ссылке.

Комиссия конкурса объявила процедуру заключения контракта.

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