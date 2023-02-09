На переправе Кангалассы — Соттинцы через реку Лену в Якутии машины могут провалиться под лед

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутии существует высокий риск провала автотранспорта под лед на переправе Кангалассы — Соттинцы через реку Лену, сообщает пресс-служба мэрии Якутска со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Якутии.

На переправе на сегодняшний день установлена максимальная нагрузка на лед 30 тонн, но несмотря на это, очень многие водители грузовой автотехники превышают грузоподъемность.

30 января этого года из-за превышения допустимой грузоподъемности уже произошел частичный провал самосвала марки SHACMAN. Он повредил ледовое полотно в 15 км от левого берега реки Лена между поселком Кангалассы города Якутска и поселком Соттинцы Усть-Алданского района.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

К счастью, жертв и пострадавших в этом инциденте не было, материалы по делу собраны и направлены для рассмотрения в административную комиссию.

В связи с этим на переправе будут проводиться регулярные рейды и патрулирования, выявляться несанкционированные выезды на лед. Водители машин должны выполнять требования всех информационных знаков, а нарушителей привлекут к административной ответственности по ст. 9.10 КоАП РС(Я).

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