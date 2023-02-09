Житель Вилюйского района обвиняется в организации наркопритона в своей квартире

Житель Вилюйского района обвиняется в организации наркопритона Фото: Алексей БУЛАТОВ

25-летний житель поселка Кысыл-Сыр незаконно приобрел и хранил в своей квартире наркотики в крупном размере. Свое жилище он предоставлял для потребления запрещенных веществ, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, неоднократно в квартире мужчины собирались 3 его знакомых, чтобы наркотики.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере).

Прокуратура Вилюйского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд. За наркопритон в квартире мужчине грозит наказание до 4 лет лишения свободы, за покупку и хранение наркотиков – до 10 лет тюрьмы.

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