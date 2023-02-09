Житель Якутии подобрал чужой телефон на улице, теперь его обвиняют в краже

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На улице возле одного из магазинов Нижнего Бестяха местный житель подобрал чужой смартфон. Обрадовавшись находке, мужчина решил присвоить чужое имущество, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Смартфон марки Redmi Note 10 Prо был включен, и его хозяин неоднократно пытался дозвониться. Все входящие звонки были сброшены, затем телефон был выключен, его сим-карта извлечена и выброшена. Далее мужчина решил распоряжаться сотовым по собственному усмотрению.

Если найденная вещь не возвращена, при этом скрыты признаки, позволяющие установить ее законного владельца (извлечена сим-карта, снять чехол и т.д.), то, согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 12 января 2023 года, такое поведение должно оцениваться как хищение чужого имущества.

Было заведено уголовное дело по пункту «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Прокурор Мегино-Кангаласского района утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд.

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