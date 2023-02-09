Житель Якутии пытался купить водительские права у мошенника

Фото: Александр БОЙКО

Житель Удачного хотел купить водительские права категорий «В, С» без медосмотра, обучения и сдачи экзаменов, сообщает прокуратура Якутии.

Он нашел объявление в интернете и договорился о покупке документа. Думая, что дает взятку сотруднику ГИБДД, он перевел 20 тысяч рублей. Но «сотрудник» попросил еще 4000 рублей. Тогда незадачливый покупатель понял, что нарвался на мошенника.

Потеряв свои деньги, мужчина еще стал фигурантом уголовного дела за дачу взятки должностному лицу.

Еще одного якутянина поймали на федеральной автодороге «Вилюй». При нем оказалось поддельное водительское удостоверение. Дело отправили в суд.

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