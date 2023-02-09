19-летний житель Якутска обворовал компьютерный клуб

Фото: 2ГИС

Молодой человек пришел в один из компьютерных клубов Якутска в качестве посетителя. Когда он заметил, что остался один на один с техникой, то решил воспользоваться случаем, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

19-летний парень прихватил 2 игровые приставки и 3 джойстика. Обнаружив пропажу, владелец компьютерного клуба обратился в отдел полиции №4. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

Оперативникам удалось установить подозреваемого. Как выяснилось, часть похищенного он успел сбыть, кое-что оставил для личного пользования.

Все пропавшие вещи изъяты и будут возвращены владельцу. Заведено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку может грозит до 5 лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.