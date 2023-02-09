Для учеников с 1 по 8 класс в Якутске объявлен актированный день

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В четверг, 9 февраля, отменены занятия в школах для учеников с 1 по 8 классы, сообщает Управление образования Якутска.

По данным Якутского гидрометцентра на 6 утра, на севере города в районе аэропорта зафиксирована температура воздуха – минус 47, на юге в районе Гимеин – минус 43. Скорость ветра достигает 1 метра в секунду.

Источник: Управление образования Якутска

– В целях охраны здоровья и жизни детей в дни сильных морозов родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении их ребенком школы, – сообщает Управление образования города.

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