В Якутии выявлен 41 случай COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 9 февраля в Якутии обнаружен 41 новый случай коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный оперштаб отчитывался о 40 случаях.

За последние сутки в Якутске зарегистрировано 24 случая, в Нерюнгринском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Среднеколымском, Усть-Алданском, Кобяйском районах – от 1 до 4 случаев.

Лаборатории республики провели 1 487 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 745 984 теста. Госпитализировано 7 человек, выздоровели 50 человек.

Первым компонентом привиты 715 532 человека, или 99,8% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 195 319 человек, 76,8% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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