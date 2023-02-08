В Якутии водитель грузовика устроил ДТП с детским автобусом

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии произошла массовая авария с участием грузовиков и детского автобуса. ДТП случилось сегодня вечером на федеральной трассе А-360. В происшествии никто не погиб, но несколько человек были госпитализированы в Нерюнгринскую больницу.

Как рассказали в ГИБДД, аварию устроил водитель грузовика «МАЗ». Он не соблюдал дистанцию с идущим впереди грузовиком «ГАЗ», и в какой-то момент столкнулся с ним. После этого «МАЗ» вынесло на встречку, там он задел детский автобус и перевернулся в кювет.

В результате ДТП травмы и переломы различной степени тяжести получили три человека. Полиция сейчас разбирается в происшествии – в ГИБДД отметили, что водитель «МАЗа» имеет почти 30-летний стаж, но за последний год не раз привлекался к административной ответственности за мелкие нарушения. Сам он не пострадал благодаря ремню безопасности.

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