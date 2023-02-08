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НовостиОбщество8 февраля 2023 10:25

В Якутии бригада «летающих врачей» вылетела в арктический улус

После осмотра пациентов будут сопровождать дистанционно
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: правительство Якутии

Фото: правительство Якутии

В Якутии вылетела в отдаленные районы еще одна бригада врачей Республиканского центра мобильных бригад. В правительстве медиков окрестили «летающими докторами» – они добираются до труднодоступных улусов по воздуху. В этот раз бригада будет работать в Абыйском улусе.

«В планах работы «летающих докторов» – осмотр и консультация населения сёл Кэбэргэнэ (Майыарский национальный наслег), Сыаганнаах, Джоску, Абый, Кенг-Кюёль, Сутуруоха и посёлка Белая Гора», – поделились власти.

Врачи планируют в дальнейшем организовать постоянное диспансерное наблюдение пациентов в отдаленных селах. Делать это планируют посредством телемедицины, удаленно.

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