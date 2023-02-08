Бойцам из Якутии доставили на Донбасс новые тенты против тепловизоров

Фото: военкоры Якутии

Якутские бойцы вчера, 7 февраля, получили очередной груз с родины. Помимо различного снаряжения, солдатам прислали продукцию якутской компании «Хоту Тент» – она изготавливает различные палатки и тенты для военных, в том числе те, что делают их незаметными для тепловизоров.

«Бойцы благодарны якутянам за поддержку. Были доставлены также различные изделия местной промышленности республики, в том числе образцы продукции компании «Хоту Тент». Наши ребята быстро находят им применение при совершенствовании инженерных сооружений, огневых точек на передовой», – отметили в опорном пункте Якутии в ДНР.

Помимо тентов якутяне традиционно получили тёплые вещи, технику, продукты и посылки от родственников. В опорном пункте добавили, что сейчас обеспечивают работу якутских военкоров и создают им условия для съемок.

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