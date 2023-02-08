Якутский изверг, насмерть забивший жену на глазах у детей, проиграл апелляцию в суде

Фото: СК Якутии

В Якутии прошло заседание апелляционной комиссии Верховного суда по делу 39-летнего уроженца Верхоянского района. Ранее его признали виновным в убийстве собственной жены – тот буквально забил ее до смерти. Суд назначил убийце 8 лет тюрьмы, но подсудимый не согласился с этим приговором.

Все произошло в августе 2021 года в квартире супругов. Мужчина по имени Николай напился, поссорился с женой Еленой и принялся избивать ее, после чего уснул на кухне. Утром он обнаружил свою супругу в критическом состоянии и сходил в аптеку за лекарствами. Когда он вернулся, женщина уже была без сознания, и только тогда якутянин вызвал врачей.

Николай заявил медикам и полицейским, что его супруга якобы уже пришла избитая домой и сама попросила не вызывать скорую. Врачи тем временем зафиксировали клиническую смерть, но смогли откачать Елену. Она скончалась чуть позже, в больнице.

За всеми зверствами наблюдали малолетние дети супругов. Позже выяснилось, что подобное в семье происходило регулярно – Николай поднимал руку на жену, из-за чего соседи неоднократно вызывали полицию.

«Он забил ее насмерть при детях. Убивал всю ночь методично, со всей своей звериной ненавистью. У нее выбиты зубы, порван кишечник, переломаны все ребра в нескольких местах. Судмедэксперты удивлялись: чтобы порвать такой эластичный орган, как кишечник нужно было постараться», — рассказывала сестра Елены.

Итог – 8 лет колонии строгого режима по статье об умышленном причинении тяжких телесных, повлекших смерть, при том что максимальная санкция по статье предусматривает 15 лет. Также якутянина обязали выплатить больше миллиона рублей матери погибшей. Сам Николай не согласился даже с 8 годами тюрьмы, и попытался обжаловать приговор, безуспешно – его оставили без изменений.

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