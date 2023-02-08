Суд разъяснил «сомнения и неясности» по приговору блогера Сусанны Рожиной

Фото: соцсети Сусанны Рожиной

8 февраля Судья Алексей Сараев, который в августе вынес приговор Сусанне Рожиной, удовлетворил ходатайство «о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора» (п.15 ст. 397 УПК РФ).

Согласно п. 15 ст. 397 УПК РФ, суды вправе разрешать разъяснения сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, а также вопросы, которые не затрагивают существо приговора и не влекут ухудшение положения осужденного

Что это значит, пока непонятно. Вероятно, это связано с перерасчетом дней, которые Рожина должна отбыть в колонии, но которые вместо этого провела в СИЗО и продолжает там находится.

Мы уже ранее писали, что осужденный блогер Сусанна Рожина все еще находится в СИЗО Якутска, несмотря на то, что приговор по ее делу вступил в силу еще 13 сентября. Возможно, это является частью сделки со следствием, которая заключила осужденная.

Издание «SakhaPress» уточняет, что Рожина находится в Большой Мархе. Издание отмечает, что срок после вступления приговора в законную силу должен быть засчитан как «1 день в СИЗО за 1 день в колонии общего режима». Поэтому пребывание в СИЗО не ускоряет отбывание наказания.

Однако плюсы все равно есть. Например, проще получать посылки от родни и встречаться с близкими. Чем если бы осужденную отправили в Иркутскую область, где расположена ближайшая женская колония общего режима.

26 августа Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за два эпизода вымогательства. Судья Алексей Сараев также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве.

Дело было рассмотрено в особом порядке ввиду полного признания вины и сотрудничества со следствием. Приговор вступил в законную силу 13 сентября. Подсудимая его не обжаловала.

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