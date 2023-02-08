В Якутске на Хатынг-Юряхском шоссе сгорел автомобиль

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В Якутске днем 8 февраля загорелся автомобиль Honda Accord на 6 км Хатынг-Юряхского шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Возгорание ликвидировано на площади 6 кв.м, автомобиль поврежден огнем по всей площади.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

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