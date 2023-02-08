В Нерюнгри назначили нового прокурора

Фото: прокуратура Якутии

Прокурор республики Максим Попов представил коллективу прокуратуры Нерюнгри, муниципальным главам, руководителям правоохранительных органов вновь назначенного прокурора Виктора Умеренко.

Попов отметил, что Умеренко имеет большой стаж работы в органах прокуратуры, обладает необходимым опытом и познаниями для защиты прав граждан, интересов общества и государства.

Справка КП:

Виктор Умеренко родился в 1979 году в г. Якутске. В 2002 году окончил Уральскую государственную юридическую академию, в 2005 году аспирантуру названной академии.

Службу в органах прокуратуры начал в 2006 году с должности прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры республики.

Затем занимал должности старшего помощника, заместителя прокурора Олекминского района, заместителя Якутского природоохранного прокурора, старшего помощника прокурора республики по обеспечению собственной безопасности и физической защиты, прокурора Алданского района.

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