Глава Якутска рассказал о предстоящих изменениях в работе общественного транспорта

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В Якутске продолжается масштабная работа по изменению схемы работы городских автобусов. О развитии маршрутной сети Якутска рассказал мэр Евгений Григорьев в прямом эфире в социальных сетях, информирует пресс-служба городской администрации.

Целью изменений является устранить дисбаланс загруженности и протяженности разных автобусных маршрутов, пояснил мэр.

– В сентябре 2023 года истекают договоры с текущими перевозчиками на автобусных маршрутах. Новые договоры будут заключены уже с другим подходом. Мы хотим перейти на «брутто-контракты», где город в лице администрации выступает заказчиком услуги перевозки. Основная задача перевозчика будет заключаться в перевозке пассажиров по строго определенному графику. За это из городского бюджета будет выплачиваться причитающаяся предпринимателю оплата, – сказал Евгений Григорьев.

Результаты первого этапа проекта по организации оптимальной маршрутной сети для Якутска представлены на сайте https://yakutsk-transport.ru. Более подробный разбор проекта читайте в материале «КП – Якутия» по ссылке.

Глава города отметил, что проект предполагает четыре типа маршрутов: магистральные, городские, подвозящие и пригородные. Магистральный работает на максимально загруженном пассажиропотоке, к такому, к примеру, относится новый маршрут № 100. Городской маршрут обеспечивает связку городских округов, как 59 и 70 маршруты. Подвозящие маршруты будут перевозить людей из периферийных участков города, где нет стабильной транспортной доступности, к центральным развязкам.

Мэрия получила более 3 тысяч предложений от горожан, которые касаются работы общественного транспорта. Евгений Григорьев поручил продлить сбор пожеланий и жалоб на сайте https://yakutsk-transport.ru/. еще на 7 дней. Наиболее полезные идеи будут использованы при корректировке представленного проекта новой маршрутной сети.

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