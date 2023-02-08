В Якутске на Маганском перекрестке столкнулись два автомобиля

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске вечером 7 февраля возле дома №1 по улице Маганский перекресток произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

32-летний водитель на Toyota ist при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Subaru Forester, едущему по улице Можайского в сторону микрорайона Марха, из-за чего произошло столкновение.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП водителя Toyota ist госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Водитель Toyota ist имеет стаж с 2022 года, к административной ответственности в течение года не привлекался. В момент аварии был трезв.

Водитель Subaru Forester имеет стаж с 2009 года, к административной ответственности в течение года привлекался 4 раза за нарушения ПДД и превышение установленной скорости движения. В момент аварии также был трезв.

По факту ДТП проводится административная проверка.

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