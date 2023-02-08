Оштрафованы золотодобытчики, загрязнившие реки в Нерюнгри

Фото: прокуратура Якутии

В Нерюнгри выявлены нарушения природоохранного законодательства золотодобывающими предприятиями, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Проверка установила факты проведения работ без разрешительной документации и согласования с органами Ростехнадзора. В результате незаконных работ были загрязнены реки и ручьи Нерюнгринского района.

Прокуратура Нерюнгри внесла представления руководителям организаций, после чего было организовано устранение нарушений. За правонарушения по ч. 2 ст. 7.3, ст. 7.6, ч. 1 ст. 8.10, ч. 4 ст. 8.13 и ст. 8.46 КоАП РФ виновные лица привлечены к административной ответственности, в том числе в виде штрафов на общую сумму 475 тыс. руб., которые оплачены.

На рассмотрении суда находится еще один иск прокуратуры. Надзорный орган требует взыскать около 1 миллиона рублей ущерба, причиненного водному объекту в результате несанкционированного сброса загрязняющих веществ.

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