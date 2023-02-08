В Якутии заболеваемость ОРВИ повысилась на 12,8%

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на конец прошедшей недели в Якутии отмечается повышение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12,8% по сравнению с предыдущей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

В целом по Якутии зарегистрировано 6941 случаев ОРВИ, со снижением эпидемических порогов заболеваемости по совокупному населению на 6,8%.

За прошедшую неделю отмечается преимущественно циркуляция вирусов гриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться.

Суммарно на вирусы гриппа приходится 74%, с доминированием вирусов гриппа В, негриппозной этиологии — 26% (вирусы парагриппа, метапневмовирусы, РС-вирусы, аденовирусы, риновирусы) с преобладанием вирусов парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

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