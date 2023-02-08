В Якутии перед судом предстанет глава села, по вине которого пострадали люди

Автомобиль обвиняемого после аварии. Фото: прокуратура Якутии

В Мегино-Кангаласском районе главу сельского поселения Тааттинского района обвиняют в совершении ДТП с 2 пострадавшими, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК по республике.

В октябре 2022 года 56-летний обвиняемый на автомобиле Toyota Fielder выехал из населенного пункта Таттинского района в сторону Нижнего Бестяха. На трассе «Колыма» он решил обогнать грузовик Scania. В зоне действия дорожного знака, запрещающего обгон, он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с УАЗ 220695-04.

Пострадавший в ДТП УАЗ. Фото: прокуратура Якутии

Изначально сообщалось о 4 пострадавших, в их числе водители. Двое пассажиров Toyota получили тяжкий вред здоровью.

Было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, которое вел Заречный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Якутии. Прокурор Мегино-Кангаласского района утвердил обвинительное заключение по делу и направил в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мегино-Кангаласском районе Якутии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Водитель Fielder обогнал КамАЗ и на встречной столкнулся с УАЗом (подробнее)