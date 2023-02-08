В Якутске 8 февраля объявлено актированным днем для учащихся 1-8 классов

Фото: KP.RU

8 февраля объявлено актированным днем для учащихся 1-8 классов школ Якутска, сообщает столичное управление образования.

По состоянию на 6 часов утра Якутским УГМС в городе зафиксировано минус 43 градуса в районе Гимеина и минус 48 градусов в районе аэропорта, ветер 0 м/с.

В управлении образования напомнили, что в целях охраны здоровья и жизни детей в дни сильных морозов родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении их ребенком школы.

Фото: KP.RU

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