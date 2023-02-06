В Якутске водитель сбил подростка и скрылся с места происшествия

Тот самый перекресток, на котором сбили пешехода. Фото: 2ГИС

Утром 4 февраля на перекрестке улиц Ларионова и Сивцева-Суоруна Омоллона в 202 микрорайоне Якутска произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Неизвестный водитель ехал по улице Сивцева-Суоруна Омоллона и при повороте направо не уступил дорогу пешеходу — 16-летнему юноше, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Сбив парня, водитель скрылся с места происшествия.

Сейчас его разыскивают, чтобы привлечь к ответственности. Проводится административная проверка. За оставление места ДТП водителю грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. Если пострадавший получил тяжкий вред здоровью, то сбежавшему с места ДТП водителю грозит уже уголовная ответственность.

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