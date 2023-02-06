Жительница Якутии украла у детсадов почти 2 миллиона рублей

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Бухгалтер из Кобяйского района использовала свое служебное положение, чтобы присвоить бюджетные деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Местная жительница работала в муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная бухгалтерия» Кобяйского района. Она похитила со счетов 3 дошкольных образовательных учреждений. В общей сложности женщина перечислила на свои лицевые счета более 1,9 миллионов рублей.

Преступление было выявлено в ходе проверки прокуратуры, было заведено уголовное дело по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Свою вину бывший бухгалтер признала и раскаялась в содеянном. С учетом этого, а также наличия детей суд приговорил женщину к 5 годам условно с испытательным сроком на 4 года. На 3 года ее лишили права заниматься работать в финансово-хозяйственной и бухгалтерской сферах. Судья также удовлетворил иски о взыскании с осужденной суммы причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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