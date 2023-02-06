В Якутии выявлено 38 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 6 февраля в Якутии зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 18 случаев, в Мирнинском районе — 4 случая, в Олекминском, Усть-Майском, Чурапчинском районах — по 3 случая, в Среднеколымском районе — 2 случая, в Ленском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Оймяконском, Усть-Янском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 311 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 742 541 тест.

За последние сутки госпитализировано 2 человека, выздоровело 33 человека. Лечение в стационарах получают 12,4% больных, в амбулаторных условиях — 87,6%. Из 79 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 31,6%.

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