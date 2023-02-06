В Строительном округе Якутска назначен новый руководитель

Фото: мэрия Якутска

Василий Рязанский сложил с себя полномочия руководителя Строительного округа в связи с переходом на другую работу. Об этом на планерке сообщил глава Якутска Евгений Григорьев.

Напомним, что Рязанский был назначен главой Управы Строительного округа 30 апреля 2021 года, сменив на этой должности Савву Михайлова.

Новым руководителем управы Строительного округа назначен Василий Пинигин.

Справка КП:

Василий Пинигин Егорович родился в 1985 году в селе Балыктах Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.

Образование:

В 2005 году окончил Якутский торгово-экономический колледж потребительской кооперации, получил специальность бухгалтера, в 2016 году окончил бакалавриат ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в городе Иркутске по направлению юриспруденция, в 2019 году - ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» прошел профессиональную переподготовку по квалификации специалиста по государственному и муниципальному управлению.

Опыт работы:

С 2005 - 2018 гг. работал в сфере торговли менеджером, директором предприятий;

С 2018 – 2019 гг. – юристконсульт «Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск»;

2020-2023 гг. - заместитель руководителя «Администрация наслега Хатассы» МКУ ГО «город Якутск».

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