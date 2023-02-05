В населенных пунктах Алданского района восстановлено энергоснабжение

Фото: news.ykt.ru

В МинЖХК Якутии объявили о полном восстановлении электроснабжения города Томмот, а также села Якокит и поселков Ыллынах и Алексеевск Алданского района.

Напомним, технологическое нарушение произошло сегодня, 5 февраля, на подстанции 220 кВ «Томмот». Вышел из строя трансформатор № 4. Двумя днями ранее там же перестал работать трансформатор № 3 из-за повреждения кабельной муфты.

Под ограничение подпали потребители города Томмот, поселков Ыллымах, Алексеевск, села Якокит, в которых проживает свыше семи тысяч человек.

В 18:37 по местному времени энергоснабжение города Томмот, а также близлежащих населенных пунктов восстановлено, ограничений по электроснабжению потребителей нет, добавили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алданском районе Якутии семь тысяч человек остались без света (подробнее) Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.