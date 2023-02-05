Сборная Якутии завоевала пять золотых медалей первенства ДФО по вольной борьбе

Фото: пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии

В Якутске 5 февраля в Центре спортивной подготовки «Триумф» завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии.

В соревнованиях приняли участие 118 борцов, представляющих семь регионов.Во второй день состоялись финальные поединки в 10 весовых категориях. Спортсмены сборной Якутии завоевали 21 медаль, в том числе 5 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Чемпионами стали Петр Адамов (57 кг), Артем Слепцов (61 кг), Игорь Матвеев (65 кг), Кирилл Мордовской (70 кг) и Роман Николаев (79 кг). Все призеры соревнований получили право защищать честь команды на первенстве России, которое также пройдет в Якутске 13-17 апреля.

Фото: пресс-служба Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Якутии

«В целом я доволен результатами первенства. Мы смогли завоевать 5 золотых медалей в тех весах на которые и рассчитывали. Далее уже с 20 февраля мы проведем следующие тренировочные мероприятия. Ну а 9-11 марта в Якутске борцы выступят на традиционном международном турнире среди юниоров памяти Олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева», — отметил главный тренер сборной Якутии среди юниоров Василий Неустроев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.