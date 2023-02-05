В аэропорту Якутска встретили бойцов, вернувшихся из зоны СВО

Фото: ЯСИА

Министр экономики Якутии Майя Данилова и министр финансов республики Валерий Жондоров встретили в аэропорту Якутска бойцов, вернувшихся из зоны специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Министры вручили бойцам якутские ножи. Напомним, якутские ножи каждому бойцу, вернувшемуся на родную землю, вручаются в знак большого уважения и гордости, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих. Якутский нож не является оружием, это традиционный инструмент для охоты и использования в быту, а также оберег своего хозяина.

Вместе с Майей Даниловой своего героя встретили его жена с дочерью и волонтер Алена. Военнослужащий получил ранения и ему предстоит курс реабилитации в медицинских учреждениях Якутии.

«Мой муж — патриот своей Родины, в июне этого года принял решение стать добровольцем и стал участником специальной военной операции. Наши двое детей очень скучали по отцу. Скоро к нам приедут его родители из Оймякона, Полюса Холода. Вся наша семья с нетерпением ждала встречи, все мы очень счастливы, что он вернулся к нам», — рассказала жена участника СВО.

Другим рейсом из Владивостока прилетел участник специальной военной операции, который проходил лечение после ранения в военном госпитале. Бойца в аэропорту Якутска встретили министр финансов Якутии Валерий Жондоров и родные.

Боец рассказал, что был мобилизован осенью 2022 года, отправился защищать мирных жителей Донбасса. Во время одного из боев получил сильные ожоги спины.

Валерий Жондоров отметил, что вся республика гордится бойцами, которые сейчас находятся на передовых рубежах.

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