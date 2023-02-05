В Якутске двое детей пострадали в ДТП с участием автобуса

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске днем 4 февраля на перекрестке улиц Хабарова и Ярославского произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

32-летний водитель автобуса «ПАЗ» ехал со стороны 202 микрорайона и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он столкнулся с двумя автомашинами — Toyota Fielder под управлением 29-летнего водителя и Toyota Wish под управлением 42-летнего водителя.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате происшествия пострадали двое детей-пассажиров Toyota Fielder, 10 и 11 лет. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель автобуса рассказал, что при проезде перекрестков Хабарова — Ярославского не учел дорожную и погодную обстановку. В момент аварии в салоне автобуса находился один.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Назначено административное расследование.

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