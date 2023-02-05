В Якутии выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 5 февраля в Якутии зарегистрировано 39 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 20 случаев, в Нерюнгринском районе — 6 случаев, в Мирнинском районе — 5 случаев, в Кобяйском, Олекминском районах — по 3 случая, в Ленском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 729 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 742 230 тестов.

За последние сутки госпитализировано 3 человека, выздоровело 10 человек. Лечение в стационарах получают 12,3% больных, в амбулаторных условиях — 87,7%. Из 79 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 32,9%.

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