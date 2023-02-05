В Якутске вновь открылись теплые остановки «Силуэт» и «Областная больница»

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Теплые автобусные остановки «Силуэт» и «Областная больница» в Якутске на этой неделе снова открылись для пассажиров общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на руководителя МАУ «ЦУОП» Виктора Обутова.

Ранее эти две остановки были закрыли из-за отсутствия электроснабжения. Отмечается, что мэрия Якутска за два года построила 35 теплых остановок. За работу и обслуживание теплых остановок отвечает МАУ «Центр управления общественными пространствами».

Горожан и гостей столицы призывают бережно относиться к имуществу и в случае нарушения графика работы остановок или ненадлежащего санитарного состояния обратиться по телефону 43-33-22. О фактах нарушения общественного порядка, актах вандализма в теплых остановках необходимо сообщать в полицию.

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