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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 10:00

Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 5 февраля

Завтра в городе ожидается туман
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: Nikolaibun / «5 верст»

Фото: Nikolaibun / «5 верст»

Днем 5 февраля в Якутске температура воздуха составит до -37 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, туман, ветер северный 1-3 м/с. Ночью -40-42°, днем -37-39°», — говорится в сообщении.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -32 градуса, ветер 1 м/с.

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