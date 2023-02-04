При пожаре в квартире в Кобяйском районе Якутии пострадал мужчина

Фото: пресс-служба МЧС Якутии

В 04:10 ночи 4 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Алексеева в поселке Сангар Кобяйского района, сообщила пресс-служба МЧС Якутии.

Через три минуты на место прибыли огнеборцы. К тому моменту из квартиры шел черный дым.

В результате пожара пострадал мужчина 1975 г.р. Эвакуированы два человека. Квартира, где начался пожар, повреждена по всей площади — 100 кв.метров. Спасен соседний жилой дом.

Причиной пожара предположительно стало неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 12 человек личного состава и две единицы техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Олекминском районе Якутии при возгорании машины погиб мужчина (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.