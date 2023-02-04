В Олекминском районе Якутии при возгорании машины погиб мужчина

Фото: livekuban.ru

В ночь на 4 февраля в селе Саныяхтах Олекминского района сгорел автомобиль, есть погибший, передает пресс-служба МЧС Якутии.

Сообщение о том, на Молодежной улице горит автомобиль, поступило в пожарно-спасательную службу в 03:08. На место выехала добровольная пожарная команда — пять человек и одна единица техники. К их приезду, через шесть минут, огонь охватил уже всю машину — Mitsubishi Pajero.

К сожалению, в результате возгорания погиб мужчина 1993 г.р. Машина сгорела по всей площади — шесть квадратных метров.

В данное время устанавливаются причина пожара и виновное лицо.

Село Саныяхтах расположено в 200 км от районного центра города Олекминска. Население — около 600 человек.

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