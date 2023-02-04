В Якутии за сутки выявили 40 новых случаев коронавируса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 4 февраля 2023 года в Якутии за минувшие сутки выявили 40 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер республики Ольга Балабкина.

Из них в Якутске — 21 случай. В Мирнинском районе — пять, в Нерюнгринском и Среднеколымском — по четыре, в Алданском — три, в Кобяйском — два, в Верхневилюйском — один.

За сутки лаборатории республики провели 847 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 741 501 тест.

В больницы республики за сутки госпитализировали восемь человек с ковидом, выздоровел 21.

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