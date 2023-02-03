Зам генерального прокурора Демешин принял граждан в Якутии

Фото: прокуратура Якутии

Заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин провел личный прием граждан во время визита в Якутию. Большинство вопросов касались защиты социальных и жилищных прав, а также поддержки многодетных семей. Некоторые жители пожаловались на то, что их долго не переселяют из аварийного жилья.

К примеру, один из обратившихся граждан, инвалид 3 группы, рассказал, что ему отказываются предоставить новое жилье. Также к Демешину обратились якутяне из Чурапчинского района, чей дом пострадал в пожаре, и пожаловались на бездействие местных властей.

«Многодетный отец, проживающий в Якутске, поднял проблему обеспечения земельными участками семей, имеющих 3 и более детей. Жительница Хангаласского района сообщила о неправомерном отказе в назначении ежемесячного пособия на ребенка от 3 до 7 лет. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов поднял вопросы наложения особо охраняемых территорий на границы охотничьих угодий», – перечислили в прокуратуре.

Также к Демешину обратились родственники двоих мобилизованных военнослужащих и пожаловались на отказ в выдаче им единовременной помощи. По всем вопросам замгенпрокурора дал поручения о принятии безотлагательных мер, и взял все обращения под личный контроль.

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