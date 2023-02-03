В Якутии увеличили грузоподъемность автозимников на трассах «Индигир» и «Булун»

Фото: "Дороги Арктики"

В Якутии продолжают наращивать грузоподъемность ледовых переправ. Как сообщили в «Дорогах Арктики», сегодня была увеличена грузоподъемность на трассах «Индигир» и «Булун».

После контрольной проверки грузоподъемности на участках дороги «Булун» из местности Северный до границы Булунского района пропускную способность увеличили до 30 тонн. На участках дороги «Индигир» из поселка Чокурдах до села Русское Устье и к подъезду к селам Чкалов, Нычалах в Аллаиховском районе грузоподъемность также выросла до 30 тонн.

«От поселка Чокурдах до Русское Устье протяженность дороги составляет 130 км, а протяженность дорог от Чокурдаха до селам как Чкалов и Нычалах исчисляется несколькими сотнями километров. С увеличением грузоподъемности этих зимников большегрузы возят из Чокурдаха топливо и дизель в эти населенные пункты. Также, как только открыли эти участки дорог дальнобойщики, соблюдая требования контрольного замера, возили продукты», – заявил начальник дорожного участка Аллаиховского района «Дорог Арктики» Дмитрий Черниговский.

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