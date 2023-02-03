На поддержку военных и их семей в Якутии направили больше миллиарда рублей

Фото: правительство Якутии

В Якутии с начала СВО направили на поддержку военнослужащих с семьями свыше 1,1 миллиарда рублей. Сейчас в регионе действуют 17 различных мер поддержки – от единовременной выплаты в 200 тысяч до регулярной повышенной стипендии детям. Глава Якутии заявил, что меры могут быть дополнены.

«Айсен Николаев провел первое в этом году заседание президиума оперативного штаба по обеспечению экономического развития. Одним из вопросов, рассмотренных на совещании, стали меры социальной поддержки участников СВО. Глава региона поручил провести анализ по осуществленным мерам поддержки, определить, какие из них наиболее востребованы якутянами», – заявили в правительстве.

Власти также анализируют отчеты правительства и данные со встреч с жителями. Николаев поручил, при выявлении каких-то потребностей семей военнослужащих, рассматривать их на уровне Кабмина.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.