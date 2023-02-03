В Якутии директора финансово-экономического колледжа назначили замом министра образования

Фото: правительство Якутии

В Якутии назначили нового заместителя министра образования и науки республики. Как сообщили в правительстве, пост получила Захарова Виктория Александровна. Соответствующее распоряжение уже подписал глава Якутии.

Виктория Захарова окончила Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию с квалификацией «экономист-организатор». В 2018 году Захарова отучилась в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

Она успела поработать в Сбербанке, преподавала в Русско-Азиатском университете Бурятии и Якутском финансово-экономическом колледже им. Фадеева – в последнем Захарова позже была назначена замдиректора, а с 2015 года является директором.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.