Участки для многодетных, Жатайская судоверфь. Какие поручения в Якутии дал заместитель генпрокурора Демешин

Фото: прокуратура Якутии

3 февраля в Якутске прошло расширенное заседание прокуратуры Якутии, где обсуждали итоги работы за 2022 и задачи на 2023 годы. И вот что там обсуждали.

По словам прокурора республики Максима Попова, погашена задолженность по заработной плате в размере около 300 миллионов рублей, 5000 медицинских работников получили положенные выплаты, оформлено в собственность почти семь тысяч бесхозяйных объектов ЖКХ.

Обеспечены жильем 232 участников долевого строительства, свыше 7,5 тысяч человек расселено из аварийного жилья. Мобилизованным и членам их семей предоставлены меры поддержки на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что на меры социальной поддержки населения в прошедшем году направлено около 27 миллиардов рублей. Особое внимание уделяется участникам СВО и их семьям.

Что поручил заместитель Генпрокурора Дмитрий Демешин

– держать на постоянном контроле вопросы соблюдения прав пенсионеров, лиц с ограниченными возможностями здоровья, коренных малочисленных народов Севера и субъектов предпринимательства;

– Обозначил проблему дальнейшего восстановления жилищных прав граждан и аварийности на объектах ЖКХ.

– Отметил, что необеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой делает невозможным использование земельных участков для многодетных семей;

– Наладить работу по надзорному сопровождению социально-значимых объектов, возводимых в текущем году в рамках нацпроектов;

– Подчеркнул, что факторы, осложняющие криминогенную ситуацию в регионе, не снижают своего негативного влияния и требуют постоянного внимания со стороны всех органов власти, а также тщательного расследования причин и мотивов совершенных преступлений, выработки мер превентивного характера.

– Потребовал принять действенные меры к завершению имеющихся в регионе трех «долгостроев», по которым привлечены средства 244 дольщиков.

– Держать под пристальным контролем реализацию проекта Жатайской судоверфи, которая должна обеспечить судами реки Ленского бассейна и российскую Арктику. Срыв сроков недопустим и должен пресекаться надзорным органом.

Напомним, что Жатайскую судоверфь, стоимость которой изначально оценивалась в 5,75 миллиарда рублей, должны были ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, выход ее на полную мощность — в 2025 году. Затем власти Якутии обозначили новый срок сдачи объекта на конец 2022 года, а потом и на конец 2023 года.

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