Пострадавших от отравления угарным газом доставили санрейсом в Якутск

Фото: yakutia-daily.ru

Всех семерых пострадавших в Амгинском районе от отравления угарным газом мужчин доставили санрейсом в Якутск, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии.

Напомним, инцидент с отравлением произошел сегодня, 3 февраля в Амгинском районе. Пострадало восемь работников дорожной компании, один из них скончался. По предварительным данным, в холодном отсеке гаража мужчины подключили два бензиновых генератора. Они находились в соседнем помещении, дверь в которое не была полностью закрыта.

Незамедлительно на место происшествия были направлены реанимобили скорой помощи с медицинскими работниками, немедленно развернуты резервные койки в больнице для оказания медицинской помощи.

Сперва пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение Амгинской центральной районной больницы, где была начата интенсивная терапия. Позже из Якутска был направлен борт санавиации с медиками, чтобы перевезти мужчин в Якутск.

По информации издания SakhaDay, из семерых сейчас двое находятся в крайне тяжелом состоянии, пять —в тяжелом. Одного из мужчин подключили к аппарату ИВЛ.

Следком Якутии начал процессуальную проверку по факту происшествия.

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